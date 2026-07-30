14-Jährige aus Oberlungwitz wieder da

Die Öffentlichkeitsfahndung ist beendet. Wie die Polizei am frühen Donnerstagabend mitteilte, wurde die 14-Jährige in Stollberg angetroffen.

Oberlungwitz - Eine 14-jährige Jugendliche aus Oberlungwitz (Landkreis Zwickau ) wird seit dem vergangenen Samstag vermisst.

Die Suche nach der 14-Jährigen ist beendet. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kehrte sie nach erlaubter Abwesenheit nicht in die Wohneinrichtung an der Robert-Koch-Straße zurück.

Die bisherige Suche lief bisher ohne Erfolg. Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um ihre

Es gibt Hinweise, dass sich der Teenager im Bereich Stollberg (Erzgebirge) oder Chemnitz aufhalten könnte.

Wer hat die 14-Jährige gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.