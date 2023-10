Vermisstensuche findet trauriges Ende: Leiche von Bernd-Rüdiger G. gefunden

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat die Suche nach dem vermissten Bernd-Rüdiger G. ein trauriges Ende gefunden.

Demnach wurde die Leiche des 78-Jährigen am Montagabend in einem Waldstück am "Brockmanns Wiesenweg" von einem Spaziergänger gefunden.

Zu den genauen Umständen des Auffindens können derzeit keine Angaben gemacht werden.