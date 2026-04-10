Vermisstensuche in Sachsen endet tragisch: Frau tot aufgefunden

Die Suche nach der vermissten Frau (86) aus Schöneck endet tragisch: Wie die Polizei mitteilt, wurde am Freitag in der Nähe der Talsperre Muldenberg eine tote Person gefunden.

Die Beamten konnten die Leiche identifizieren. Es handelt sich um die Vermisste. "Derzeit besteht kein Verdacht strafbarer Handlungen", teilt die Polizei mit.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.