Vermisstensuche in Sachsen endet tragisch: Frau tot aufgefunden
Update, 10. April, 21.52 Uhr: Vermisste Rentnerin tot aufgefunden
Die Suche nach der vermissten Frau (86) aus Schöneck endet tragisch: Wie die Polizei mitteilt, wurde am Freitag in der Nähe der Talsperre Muldenberg eine tote Person gefunden.
Die Beamten konnten die Leiche identifizieren. Es handelt sich um die Vermisste. "Derzeit besteht kein Verdacht strafbarer Handlungen", teilt die Polizei mit.
Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.
Originalmeldung vom 6. April, 9.16 Uhr:
Schöneck - 86-Jährige aus Schöneck (Vogtland) vermisst! Die Seniorin verschwand am Sonntag aus einem Krankenhaus.
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 86-Jährigen.
Das Personal des Krankenhauses Schöneck meldete die Patientin als vermisst.
Zuletzt wurde die 86-Jährige gegen 15.45 Uhr in ihrem Patientenzimmer gesehen.
"Die Seniorin wollte möglicherweise nach Klingenthal oder Markneukirchen, ist allerdings desorientiert", so die Polizei am Montagmorgen.
"Nachdem bisherige Suchmaßnahmen - unter anderem mit Suchhunden und per Drohne - noch nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung", teilen die Beamten mit.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa