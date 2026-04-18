Vermisster 22-Jähriger aus Chemnitz wieder da
Update: 18. April, 15.44 Uhr: Vermisster wieder da
Entwarnung! Der junge Mann meldete sich am Samstagnachmittag eigenständig bei der Polizei. Er ist wieder aufgetaucht.
Originalmeldung vom 18. April, 15.30 Uhr:
Chemnitz - Ein junger Mann (22) verließ eine Klinik im Chemnitzer Yorckgebiet, kam dann aber nie zu Hause an. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise zu dem Vermissten.
Seit Freitagnachmittag wird nach dem 22-Jährigen gesucht. Zuletzt wurde der junge Mann am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Klinik gesehen.
Bislang konnte der Vermisste trotz Suchmaßnahmen der Polizei noch nicht gefunden werden.
Wer hat den Vermissten seit Donnerstagnachmittag gesehen? Wem ist er eventuell in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen?
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0371 387102 im Polizeirevier Chemnitz-Nordost oder über den polizeilichen Notruf 110 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: dpa/Jens Büttner, Polizei