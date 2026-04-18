Vermisster 22-Jähriger aus Chemnitz wieder da

Entwarnung! Der junge Mann meldete sich am Samstagnachmittag eigenständig bei der Polizei. Er ist wieder aufgetaucht.

Chemnitz - Ein junger Mann (22) verließ eine Klinik im Chemnitzer Yorckgebiet, kam dann aber nie zu Hause an. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise zu dem Vermissten .

Der 22-Jährige ist mittlerweile wieder aufgetaucht. © Bildmontage: dpa/Jens Büttner, Polizei

Seit Freitagnachmittag wird nach dem 22-Jährigen gesucht. Zuletzt wurde der junge Mann am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Klinik gesehen.

Bislang konnte der Vermisste trotz Suchmaßnahmen der Polizei noch nicht gefunden werden.