Vermisster 90-Jähriger in Kirche eingeschlossen: Sein Hilferuf ist überragend kreativ

Apolda - Ein 90-jähriger Bewohner eines Pflegeheims wurde am Samstagabend in einer Kirche in Apolda eingeschlossen. Mit einer ungewöhnlichen Aktion machte er Stunden später auf sich aufmerksam.

Trotz seines hohen Alters war der eingesperrte Rentner geistig voll auf der Höhe und machte sich bemerkbar. (Symbolfoto) © 123RF/lightfieldstudios

Der Rentner wurde am Samstag von Pflegekräften eines Seniorenheims als vermisst gemeldet. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der 90-Jährige nach dem Abendessen auf den Weg zu einer Veranstaltung in der Lutherkirche in Apolda gemacht. Allerdings kehrte der Senior nicht zur vereinbarten Zeit um 20.30 Uhr wieder zurück.

Auch wenn er einen Rollator verwende und einen Katheter nutze, sei er äußerst zuverlässig. Außerdem wurde er als orientiert beschrieben, wie die Pflegekräfte bei ihrer Vermisstenmeldung gegenüber der Polizei erklärten.

Die Beamten suchten anschließend mit sechs Streifenfahrzeugen den Bereich der Kirche ab. Auch an Lieblingsplätzen des 90-Jährigen schauten sie nach, der Rentner konnte allerdings nicht gefunden werden.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.15 Uhr, läuteten in Apolda dann die Kirchenglocken der Lutherkirche. Da zu dieser Uhrzeit die Glocken jedoch nicht so oft schlagen, wurde die Polizei stutzig und rückte aus.