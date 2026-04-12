Vermisster aus Hamburg-Eißendorf ist wieder aufgetaucht
Update vom 12. April, 10.50 Uhr
Der Mann aus Hamburg-Eißendorf, der seit Freitagmorgen vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht.
Der Vermisste wurde am Freitagabend von Polizisten wohlbehalten in Seevetal (Niedersachsen) angetroffen. Laut der Polizei liegen keine Hinweise auf Straftaten vor.
Erstmeldung vom 11. April, 08.10 Uhr
Hamburg - Wer hat diesen Mann gesehen? Zuletzt war der Vermisste am Freitagmorgen in Hamburg-Eißendorf unterwegs. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ er am Morgen des Freitags die Wohnung seiner Eltern - und ist seitdem verschwunden.
Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen haben nicht zum Auffinden des Mannes geführt.
Deswegen bitten die Hamburger Beamten nun: Wer Hinweise zu dem Vermissten geben kann oder weiß, wo dieser sich aufhält, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286 56789 zu melden.
Hinweise werden zudem an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer der Vermissten sieht, soll direkt die 110 zu wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Hamburg