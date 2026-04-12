Vermisster aus Hamburg-Eißendorf ist wieder aufgetaucht

2.043 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der Mann aus Hamburg-Eißendorf, der seit Freitagmorgen vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht.

Von Svenja-Marie Kahl

Update vom 12. April, 10.50 Uhr

Der Mann aus Hamburg-Eißendorf, der seit Freitagmorgen vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht.

Der Vermisste wurde am Freitagabend von Polizisten wohlbehalten in Seevetal (Niedersachsen) angetroffen. Laut der Polizei liegen keine Hinweise auf Straftaten vor.

Erstmeldung vom 11. April, 08.10 Uhr

Der Mann wurde seit Freitagmorgen vermisst.
Der Mann wurde seit Freitagmorgen vermisst.  © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Hamburg

Hamburg - Wer hat diesen Mann gesehen? Zuletzt war der Vermisste am Freitagmorgen in Hamburg-Eißendorf unterwegs. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ er am Morgen des Freitags die Wohnung seiner Eltern - und ist seitdem verschwunden.

Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen haben nicht zum Auffinden des Mannes geführt.

Knochen von dem vor elf Jahren verschwundenen Studenten gefunden? Untersuchung liefert Antwort
Vermisste Personen Knochen von dem vor elf Jahren verschwundenen Studenten gefunden? Untersuchung liefert Antwort

Deswegen bitten die Hamburger Beamten nun: Wer Hinweise zu dem Vermissten geben kann oder weiß, wo dieser sich aufhält, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286 56789 zu melden.

Hinweise werden zudem an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer der Vermissten sieht, soll direkt die 110 zu wählen.

Titelfoto: Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Hamburg

Mehr zum Thema Vermisste Personen: