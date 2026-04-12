Vermisster aus Hamburg-Eißendorf ist wieder aufgetaucht

Der Vermisste wurde am Freitagabend von Polizisten wohlbehalten in Seevetal ( Niedersachsen ) angetroffen. Laut der Polizei liegen keine Hinweise auf Straftaten vor.

Der Mann aus Hamburg-Eißendorf, der seit Freitagmorgen vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht.

Der Mann wurde seit Freitagmorgen vermisst. © Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Hamburg

Hamburg - Wer hat diesen Mann gesehen? Zuletzt war der Vermisste am Freitagmorgen in Hamburg-Eißendorf unterwegs. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ er am Morgen des Freitags die Wohnung seiner Eltern - und ist seitdem verschwunden.

Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen haben nicht zum Auffinden des Mannes geführt.

Deswegen bitten die Hamburger Beamten nun: Wer Hinweise zu dem Vermissten geben kann oder weiß, wo dieser sich aufhält, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286 56789 zu melden.