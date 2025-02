Vermisster braucht dringend Hilfe: Wo ist der Zwei-Meter-Mann aus Adlershof?

Mit diesem Bild sucht die Berliner Polizei nach dem Vermissten. © Jens Kalaene/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Besonders dringend ist der Fall, weil sich der Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und sich daher in einer Notlage befinden könnte.

Seit Carsten F. am 16. Februar seine Wohnung an der Dörpfeldstraße in Adlershof verließ, wurde er nicht mehr gesehen. Mit der Veröffentlichung eines Fotos hoffen die Ermittler auf Hinweise.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: