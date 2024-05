Vermisster Mann im Bodensee: Suche wird eingestellt!

Die Ermittler gehen inzwischen von einem Unfall als Ursache aus, wie die Sprecherin sagte. Der 23-Jährige war am Montagnachmittag in der Einfahrt des BSB-Schiffshafens von einem Tretboot ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht.

Am Mittwoch hatten die Einsatzkräfte ihre Suche nach dem vermissten 23-Jährigen noch fortgesetzt. Ein Polizeihubschrauber suchte über dem See, eine Drohne war im Einsatz, das Ufer wurde zu Fuß abgesucht. Wie an den Vortagen waren auch Feuerwehr und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Einsatz.

Am Dienstag war der Hafen in Friedrichshafen wegen der Suche am Vormittag zeitweise für den kompletten Schiffsverkehr gesperrt worden, schon am Montag war das Hafenbecken über Stunden gesperrt worden.