Vermisster nach einem Monat in Wildnis gefunden: Was er seinen Rettern erzählt, schockiert

Washington - Einen Monat nach seinem Verschwinden wird Robert Schock (39) plötzlich gefunden - lebend. Der Mann, der auf Wandertour im North-Cascades-Nationalpark im US-Bundesstaat Washington gewesen war, galt seit Juli als vermisst. Seine Rettung geschah wohl in letzter Sekunde.

Der Moment der Rettung: Robert Schock (39) wurde hilflos an einem Fluss entdeckt. © Screenshot/Facebook/Jeff Kish

Am 31. Juli wurde Schock von anderen Wanderern zuletzt gesehen. Die Augenzeugen erinnerten sich daran, dass der 39-Jährige keinerlei Ausrüstung für eine Übernachtung in der freien Natur dabei gehabt hatte. Nach dieser Sichtung verliert sich die Spur des Mannes in der rauen Wildnis des Nationalparks.

Wenige Tage später fanden Park-Mitarbeiter ein verlassenes Fahrzeug am Ausgangspunkt des "Hannegan Pass"-Wanderweges. Zwölf Kilometer entfernt stießen sie dann in der Nähe des Chilliwack River auf einen einsamen Hund. Sowohl Auto als auch Vierbeiner hatten etwas gemeinsam - sie gehörten Robert Schock.

In den darauffolgenden Wochen wurde das abgelegene Gebiet laut CNN gleich mehrfach durch Ranger und der US-Grenzpatrouille am Boden und von einem Helikopter aus der Luft abgesucht. Die Einsätze blieben allerdings ohne Erfolg. Vom 39-jährigen Wanderer fehlte jede Spur.

Rund einen Monat später stieß ein Team der "Pacific Northwest Trail Association" plötzlich auf einen Mann, der "ausgestreckt und den Elementen ausgesetzt" am Ufer des "Chilliwack River" lag. Es handelte sich dabei um den Vermissten.