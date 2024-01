Vermisster Rentner wieder da: Wegen Unterkühlung in Klinik!

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der seit Dienstag vermisste Senior aus einer Betreuungseinrichtung in Prieros am Donnerstagvormittag wohlbehalten durch benachbarte Anwohner angetroffen.

Obwohl unterkühlt, war der Mann unverletzt und wurde zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht.