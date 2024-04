06.04.2024 07:26 Vermisstes Kind aus Hannover in München gefunden

Eine Zwölfjährige aus Hannover war am Freitag spurlos verschwunden. Am Samstag wurde sie in München gefunden.

Von Bastian Küsel

Hannover - Eine Zwölfjährige aus Hannover war am Freitag spurlos verschwunden. Die Polizei bat bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung. Das Kind ist wieder da. © Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizeidirektion Hannover Wie die Beamten am Freitagabend mitteilten, verließ das Mädchen am Morgen die Wohnung ihrer Eltern im Stadtteil Kleefeld. Am Vormittag erschien sie nicht zu einem Termin, zudem kehrte die Vermisste bis zum Abend nicht nach Hause zurück. Nach einer öffentlichen Suche nach dem Mädchen wurde es am frühen Samstagmorgen in München angetroffen, teilte die Polizei jetzt mit. Vermisste Personen Aus Heim verschwunden: Vermisste (61) ist wieder da! Dem Kind gehe es den Umständen entsprechend gut. Die genauen Hintergründe des Verschwindens waren zunächst unklar. Erstmeldung: 5. April, 21.05 Uhr. Aktualisiert: 6. April, 7.26 Uhr.

Titelfoto: Fotomontage: Friso Gentsch/dpa, Polizeidirektion Hannover