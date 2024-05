Vermisstes Mädchen aus Raisting wieder wohlbehalten zu Hause

Das Mädchen ist wieder wohlbehalten daheim. © privat/Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Das Mädchen konnte von ihrer Mutter dazu überredet werden, ihren aktuellen Aufenthaltsort bekannt zu geben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie wurde von ihr gemeinsam mit ihrem Freund in den frühen Morgenstunden in Frankreich abgeholt und ist mittlerweile wieder wohlbehalten daheim angekommen.

Das junge Paar hatte die letzte Nacht im Freien verbracht und hat sich so unauffällig wie möglich verhalten um ein zufälliges Antreffen durch eine Streife der Polizei in Deutschland oder Frankreich zu vermeiden.

Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Mädchens liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine strafrechtlich relevanten Umstände vor.

Bezüglich des weiteren Vorgehens um zukünftige gleichartige Vorfälle zu vermeiden, wurde das Jugendamt des Landkreises Weilheim-Schongau mit eingebunden.