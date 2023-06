Wo ist Amelia? 14-Jährige wird bereits seit Ende Mai vermisst

Die 14-jährige Amelia aus Hamburg-Harburg wird bereits seit Ende Mai vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung. © Polizei Hamburg

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, verließ die Teenagerin an besagtem Tag gegen 7 Uhr ihre Jugendwohnung in der Bennigsenstraße (Stadtteil Harburg), kehrte später nicht wie verabredet dorthin zurück.

Zunächst bestand für ein paar Tage noch telefonischer Kontakt zu der Jugendlichen, seit einer Woche ist sie aber nicht mehr erreichbar.

Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden, sodass die Polizei nun mit einem Foto in der Öffentlichkeit nach der Vermissten sucht.

Amelia wird wie folgt beschrieben: