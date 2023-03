Wo ist Amelie? Seit Freitag fehlt von der 17-Jährigen jede Spur

Ein Sprecher der Polizei sagte, dass sich die 17-Jährige möglicherweise in einer hilflosen Situation befinde.

Zuletzt wurde Amelie am vergangenen Freitag (24. März) gegen 18 Uhr gesehen. Seitdem fehlt von der Jugendlichen jede Spur.

Wer Amelie seit vergangenem Freitagabend gesehen hat oder Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.