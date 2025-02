Wo ist Chiara? Die 17-Jährige ging zur Arbeit, seitdem fehlt von ihr jede Spur

Zuletzt wurde Chiara (17) am vergangenen Samstag gesehen, als sie sich auf den Weg zu ihrer Arbeit in einem örtlichen Supermarkt machte. © Bild-Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Unterfranken

Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht. Hinweise auf eine Straftat lägen aber nicht vor, sagte ein Polizeisprecher.

Chiara hatte demnach am Samstagmorgen gegen 7 Uhr ihr Elternhaus in der Dilsheimerstraße verlassen, um zur Arbeit in einem örtlichen Supermarkt zu gehen. Dort kam sie allerdings nie an.

Nachdem sie auch nicht mehr nach Hause zurückgekehrt ist, wurde sie von ihrer Mutter als vermisst gemeldet.

Laut dem Polizeisprecher lägen Hinweise vor, dass sich Chiara möglicherweise in Frankfurt am Main aufhält.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,70 Meter groß

63 Kilogramm schwer

braune Haare mit blonden Strähnen

Nasenstecker im rechten Nasenflügel

Vermutlich trägt sie eine weite Jeans, einen Hoodie und weiße Nike-Sneakers. Außerdem hat sie wahrscheinlich einen schwarzen Rucksack mit einem Nike-Logo bei sich.