Wochenlang fehlte jede Spur: Polizei findet Vermissten über 500 Kilometer von Wohnort entfernt

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurde der Vermisste wohlbehalten im nordrhein-westfälischen Krefeld festgestellt - über 500 Kilometer von seinem eigentlichen Wohnort entfernt.

Geithain - Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung im Landkreis Leipzig : Ein 55-Jähriger aus Geithain wird schon seit gut zwei Wochen vermisst - mit ihm sein weißer VW-Transporter.

Wochenlang gab es kein Lebenszeichen von ihm. © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Gesehen wurde der Vermisste zuletzt bereits am Montag, dem 10. November. Wie ein Sprecher der Leipziger Polizeidirektion am Dienstag berichtete, soll der Mann gegen 8.15 Uhr mit dem Transporter die Querstraße in Geithain verlassen haben.

Seitdem sei der Aufenthaltsort von ihm unbekannt, Informationen über mögliche Zufluchtsorte liegen ebenfalls nicht vor.

Besorgniserregend ist, dass es für den Sachsen untypisch sei, seinen Lebensmittelpunkt einfach so zu verlassen.

Man könne nicht ausschließen, dass ein gesundheitliches Problem seinem Verschwinden zugrunde liegt und er sich in einer hilflosen Situation befindet.

Jetzt ist Eure Hilfe gefragt: Habt Ihr den Vermissten seit dem 10. November gesehen, hattet Kontakt mit ihm oder wisst, wo er sich aufhalten könnte? Oder ist Euch der Transporter vielleicht seitdem irgendwo aufgefallen?

Wenn Ihr Hinweise habt oder sonstige sachdienliche Angaben machen könnt, meldet Euch bitte bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, unter Tel. 0341/96646666.