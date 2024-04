Wo ist die Leiche von Chiara (†20)? Hundestaffel nach Sturz in See letzte Hoffnung für Familie

Pisogne (Italien) - In der italienischen Provinz Brescia suchen Freiwillige auch sieben Monate nach ihrem Verschwinden nach der 20-jährigen Chiara aus dem Oberpfälzer Landkreis Regensburg.

Vor sieben Monaten stürzte die 20-jährige Chiara aus Bayern in den Iseosee und ging unter. Inzwischen suchen nur noch freiwillige Helfer nach ihr. © NEWS5 / LT

Die staatlichen Rettungskräfte haben Suche bereits eingestellt. Eine Spendenaktion ihrer Hinterbliebenen bringt die nötigen Mittel, um die freiwilligen Helfer zu unterstützen.

"Ab heute startet eine Suche mit Wassersuchhunden. Die suchen nach dem individuellen persönlichen Geruch", berichtete die Mutter der Vermissten am Donnerstag.

"Die Hunde haben in der Vergangenheit schon Personen gefunden, die lange im Wasser lagen. Das ist unser letzter Versuch und wir hoffen, dass es klappt und wir doch noch unsere Chiara finden können."

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Spürnasen Personen gefunden hätten, die seit mehreren Monaten im tiefen Wasser liegen würden, teilte die Mutter weiter mit.

Die 20-Jährige war im September 2023 bei einem Urlaub in Italien in den Iseosee gefallen, nachdem einer ihrer Freunde das Motorboot, in dem sie unterwegs waren, stark beschleunigte.