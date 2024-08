Wo ist Oliwia Maria? Seit über einer Woche wird die 17-Jährige vermisst

Am Montag und am Dienstag der vergangenen Woche wurde Oliwia Maria noch in Mainz gesehen, dann verliert sich die Spur der 17-Jährigen. © Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Westhessen

Aus diesem Grund wurde ein auch ein Foto der Jugendlichen veröffentlicht.

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, hatte die 17-Jährige am Sonntag (28. Juli) gegen 15 Uhr die Wohnung, in der sie gemeinsam mit ihrer Mutter lebt, verlassen.

In den darauffolgenden Tagen wurde sie noch in Mainz gesehen, dann verliert sich ihre Spur.

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

1,72 Meter groß

schlanke Figur

lange blonde Haare

blaue Augen

Laut dem Polizeisprecher liegen zu ihrer aktuellen Bekleidung keine Informationen vor.