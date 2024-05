Wo ist Samantha G. aus der Radeberger Vorstadt? 13-Jährige seit Samstag verschwunden!

Wo ist Samantha Josephine G. (13)? © Polizeidirektion Dresden

Samantha Josephine G. (13) verließ ihre Wohngruppe an der Judeichstraße in der Radeberger Vorstadt bereits in der Nacht auf Samstag, wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Wohin die Jugendliche wollte, ist ebenso unbekannt. Auch den Behörden liegen derzeit keine Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte vor.

Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden hat Samantha Josephine ein "scheinbares Alter von 15 Jahren".

Sie wird wie folgt beschrieben:

1,60 Meter groß

von schlanker Statur

lange, schwarze Haare

blaue Jeans sowie blauer Pullover

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können.