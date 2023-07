Wo sind Roham und Finn? Zwei Sechsjährige von Münchner Spielplatz verschwunden

München - In München sind am Montag gegen 11.50 Uhr zwei sechsjährige Buben spurlos verschwunden.

Roham (l.) und Finn (jeweils 6 Jahre alt) sind am Montag auf einem Spielplatz ihrer Kindergarten-Gruppe davongelaufen. © Polizeipräsidium München / privat

Das Kriminalfachdezernat 1 München fahndet seitdem nach den beiden Kindern, Roham und Finn.

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, waren die zwei Jungs zusammen mit ihrem Kindergarten auf einem Spielplatz in der Blutenburgstraße und - so die bisherige Vermutung - trennten sich von der Gruppe.

"Derzeit gibt es keinerlei Anzeichen auf ein mögliches Verbrechen", so eine Sprecherin gegenüber TAG24. "Wir gehen davon aus, dass die beiden ausgebüxt sind."

Ob sie sich davon schlichen und dann verirrten oder einfach auf Abenteuer-Tour gehen wollten, kann man derzeit nicht sagen. "Die beiden waren aber offenbar sehr flink, als sie sich davonstahlen", vermutet die Beamtin.

"Die beiden könnten zusammen oder getrennt im Stadtgebiet orientierungslos umherirren. Sie könnten sich auch in einem Verkehrsmittel des ÖPNV aufhalten", heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums München. Zwischen 30 und 40 Ermittler beteiligten sich bisher an der Suche.

Die Polizeisprecherin ergänzt: "S-Bahn-Fahrer, Bus-Fahrer, alle sind über die Vermissten informiert und entsprechend sensibilisiert."