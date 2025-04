Wochenlange Suche nach Pawlos: Kanufahrer macht tragische Entdeckung an der Lahn

Weilburg - Die Polizei hat ein totes Kind aus der Lahn geborgen. "Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" handelt es sich um den vermissten sechsjährigen Pawlos aus dem hessischen Weilburg , wie das Polizeipräsidium Westhessen am späten Abend mitteilte.

Am späten Ostersonntag wurde die Kinderleiche von einem Kanufahrer an einer Lahn-Überführung entdeckt. © NEWS5/Pascal Höfig

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (53, CDU) zeigte sich tief betroffen. "Die Nachricht vom Tod des kleinen Pawlos macht mich traurig", schrieb er am späten Abend auf X. "Meine Gedanken sind bei seiner Familie. Mein herzlicher Dank geht an alle Helferinnen und Helfer."

Der Sechsjährige aus Weilburg war seit dem 25. März vermisst worden. Ein Kanufahrer habe das tote Kind am Ostersonntag-Abend an der Überführung der Bundesstraße 456 über die Lahn entdeckt und die Ermittler verständigt, teilte die Polizei mit. Ein alarmierter Notarzt habe nur noch den Tod des Kindes feststellen können.

In den nächsten Tagen werde es Untersuchungen geben, um die Umstände des Todes zu klären, kündigte die Polizei an. Der Erstklässler hatte vor fast einem Monat gegen Mittag seine Schule verlassen und war danach noch einmal kurz am Bahnhof der mittelhessischen Kleinstadt gesehen worden, danach hatte sich seine Spur verloren.

Das Kind war nach Angaben des Weilburger Bürgermeisters Johannes Hanisch (38, CDU) "autistisch veranlagt".