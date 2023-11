Zwei Vermisste aus Hessen: Wo sind Gloria (16) und Michael (69)?

Gloria (16) wird seit Mittwochabend vermisst. © Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Seit Mittwoch wird Gloria H. (16) aus Hanau vermisst.

Die Jugendliche wurde zuletzt am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr am City-Döner an der Frankfurter Landstraße in Hanau gesehen.

Die 1,55 Meter große Gloria könnte in Begleitung ihres Freundes sein.

Wer Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hanau unter der Nummer 06181100123 oder bei jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.