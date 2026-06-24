Unsere Gasversorgung im Visier? Große Gazprom-Razzia in Deutschland

Karlsruhe - Aufgrund des verfassungsfeindlichen Sabotageverdachts werden seit Mittwochmorgen mehrere Büros des ehemaligen Energiekonzerns "Gazprom Germania" durchwühlt.

Der frühere Gazprom-Ableger in Deutschland steht im Verdacht, versucht zu haben, die deutsche Gasversorgung zu sabotieren. (Archivbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Von den Durchsuchungsmaßnahmen betroffen sind Räumlichkeiten eines Tatverdächtigen in Berlin sowie eines in Frankfurt (Main) ansässigen Unternehmens, wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte.

Hintergrund der Maßnahme ist der Verdacht, dass der neue Eigentümer - ein Unternehmen aus Moskau - kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 versucht haben soll, durch die Auflösung von "Gazprom Germania" der Gasversorgung in Deutschland zu schaden.

"Es besteht der Verdacht, dass die Veräußerung und Liquidierung dazu dienten, die Gasversorgung in Deutschland zu beeinträchtigen. Dem Beschuldigten - ein russischer Staatsangehöriger - wird zur Last gelegt, mit diesem Ziel die Umsetzung des Liquidationsbeschlusses unterstützt zu haben", so der Generalbundesanwalt.

Die Gazprom Germania GmbH wurde im März 2022 aus dem Gazprom-Mutterkonzern herausgelöst. Zu diesem Zeitpunkt habe der Gazprom Germania mindestens 25 Prozent seiner Anteile an den deutschen Erdgaskapazitäten vorgehalten. Zudem soll die Auflösung des Konzerns ohne Genehmigung des Wirtschaftsministeriums angeordnet worden sein.