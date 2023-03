03.03.2023 19:33 12-Jähriger von Unbekanntem in Mercedes-SUV gezerrt: Was wollte der Mann?

Die Polizei in Bad Soden fahndet nach einem unbekannten Mann, der am Donnerstagnachmittag einen zwölfjährigen Jungen in seinen SUV gezerrt haben soll.

Von Marc Thomé

Bad Soden - Die Polizei im hessischen Main-Taunus-Kreis fahndet zurzeit nach einem Mann, der offenbar versucht haben soll, in Bad Soden einen zwölf Jahre alten Jungen zu entführen. Der 12-Jährige sagte, dass ihn der Unbekannte von hinten an seiner Sporttasche packte und dann in einen am Straßenrand geparkten, dunklen Mercedes-SUV gezogen habe. (Symbolbild) © 123RF/arturnyk Laut einem Sprecher soll sich der Vorfall gegen 16 Uhr am Nachmittag des gestrigen Donnerstags im Bereich der Kreuzung der Königsteiner Straße mit der Haupt- und der Drei-Linden-Straße im Stadtteil Neuenhain ereignet haben. Demnach schilderte der Junge die Situation wie folgt: Er sei mit seiner Sporttasche die Königsteiner Straße entlang gelaufen und dann in die Hauptstraße eingebogen, als ihn plötzlich ein ihm unbekannter Mann von hinten an der Sporttasche gepackt habe. Anschließend sei er auf die Rückbank eines am Straßenrand geparkten, dunklen Mercedes-SUV mit Bad Homburger Kennzeichen (HG) gezogen worden. Der Mann habe sich hinter das Steuer gesetzt und sei losgefahren. Zeugenaufruf Magdeburgerin sexuell belästigt: Wer hat am Ring etwas beobachtet? Kurz darauf musste er allerdings kurz anhalten, weil die Ampel an der besagten Kreuzung rot anzeigte. Das habe der Junge - wie er sagte - dann genutzt, um die rechte hintere Tür zu öffnen, auszusteigen und in Richtung Drei-Linden-Straße zu flüchten. Anschließend sei er nach Hause gegangen. Dort hatte der 12-Jährige vermutlich erst später über das Erlebte berichtet. Denn laut dem Polizeisprecher war der Vorfall erst am späten Abend gemeldet worden. Der Junge beschrieb den unbekannten Mann wie folgt: etwa 1,80 Meter groß

braune Haare

schwarze Kappe

schwarze Jacke

blaue Jeans

schwarze Sneakers Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196/2073-0 entgegen.

Titelfoto: 123RF/arturnyk