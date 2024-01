36-Jähriger in Sachsen erstochen: Polizei sucht nach Zeugen

Reichenbach - Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt am Freitagabend in Reichenbach ( Vogtland ) dauern weiterhin an. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Die Ermittlungen rund um das mysteriöse Tötungsdelikt von Freitag dauern weiter an. © NEWS5 / Fricke

Am Freitag landete ein Mercedes in der Göltzsch. Kurz darauf starb ein 36-jähriger Mann an schweren Verletzungen, nicht weit entfernt in einem Geschäft am Robert-Georgi-Weg. Offenbar saß der Mann vorher gemeinsam mit dem 25-jährigen Tatverdächtigen sowie einer 22-jährigen Frau und drei Kindern (zwischen ein und sieben Jahren) in der E-Klasse.

Die Kriminalpolizei sucht weiterhin nach Zeugen, die nähere Angaben zum Sachverhalt machen können.

"Relevant sind dabei nicht nur Beobachtungen am Tatort am Robert-Georgi-Weg, sondern auch Sichtungen des schwarzen E-Klasse-Mercedes", heißt es vonseiten der Polizei.

Wem ist die schwarze Mercedes-Limousine E350 CDI, Erstzulassung 2011, mit Leipziger Kennzeichen im Stadtgebiet, auf Bundesstraßen oder Autobahnen aufgefallen?