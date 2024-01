Mysteriöser Tod nach Unfall in Sachsen: Verdächtiger (25) im Knast!

Reichenbach - Nach dem mysteriösen Vorfall in Reichenbach ( Vogtland ) befindet sich ein Tatverdächtiger (25) nun in einer JVA. Die Kripo ermittelt weiter zu dem Tötungsdelikt .

Der Mercedes wurde am Freitagabend aus der Göltzsch geborgen. © NEWS5/Fricke

Was war passiert? Am Freitagabend war ein mit sechs Personen besetzter Mercedes am Robert-Georgi-Weg in die Götzsch gefahren.

Am Ufer trafen die Einsatzkräfte auf einen 25-Jährigen, eine 22-Jährige und zwei Kleinkinder. Die Leichtverletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

In der Nähe befand sich in einem Sonderpostenmarkt ein schwerverletzter 36-Jähriger und ein siebenjähriger Junge.

"Der 36-Jährige wies mehrere frische Verletzungen auf, die er augenscheinlich nicht bei einem Verkehrsunfall erlitten hatte. Er verstarb vor Ort. Der Siebenjährige wurde in einem Krankenhaus untersucht und anschließend einer Sorgeberechtigten übergeben", teilte die Polizei mit.

Ein am Tatort angetroffener 25-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.