Achtung: Polizei sucht nach Videos zu niedergetrampeltem Beamten bei Gewalt-Demo am Südstern

Berlin - Nachdem ein Polizist bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin niedergetrampelt wurde, haben die Beamten zu einem besonderen Mittel gegriffen, um den gewaltsamen Vorfall aufzuklären.

Alles in Kürze

In Friedrichshain-Kreuzberg fand am 15. Mai in Berlin eine pro-palästinensische Demonstration statt. © Christophe Gateau/dpa

Die Bevölkerung wird um Mithilfe auf dem freigeschalteten Hinweisportal im Internet zu der Kundgebung "Nakba 77" vom 15. Mai im Berliner Ortsteil Kreuzberg am U-Bahnhof Südstern gebeten.

Vor allem Videomaterial, das Rückschlüsse auf die Tat oder die Tatverdächtigen ermöglicht, soll hier hochgeladen werden.

An diesem Tag versammelten sich an der Fontanepromenade Ecke Blücherstraße circa 400 Menschen, um gegen Israel und den Krieg in Gaza zu demonstrieren.

Schnell wurde die Stimmung aggressiv und die Einsatzkräfte wurden mit Schlägen, Tritten und Flaschenwürfen angegriffen.