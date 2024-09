Besoffener Rassist schlägt Kind und prügelt auf Bahnfahrer ein!

Dresden - Ein völlig besoffener Deutscher hat in einer Dresdner Straßenbahn Fahrgäste rassistisch beleidigt und einen sechsjährigen Libyer geschlagen. Später hat sich der Suff-Rassist auch noch mit dem Fahrer der Tram angelegt.

Angriff in der Linie 2: An der Haltestelle "Merianplatz" in Dresden-Gorbitz hat ein Suff-Proll auf einen Bahnfahrer eingeschlagen. Zuvor attackierte er einen Sechsjährigen. © Eric Münch

Wie die Polizeidirektion Dresden am heutigen Sonntagmorgen mitteilte, geschah der Vorfall bereits am Freitagabend, dem 30. August gegen 19.40 Uhr.

Nach verbalen sowie physischen Attacken des 38-Jährigen in der Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Gorbitz, griff der Fahrer der Tram (43) ein. An der Haltestelle "Merianplatz", vor dem Sachsen Forum Dresden, bekam auch der noch Faustschläge vom Proll verpasst.

Laut einem Sprecher des Lagezentrums der Polizei sind Kind sowie Bahnfahrer dabei leicht verletzt worden.

Hinzugerufene Polizisten stellten den Kinderschläger im näheren Umfeld. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 4 Promille bei ihm!