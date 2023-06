Betrüger zocken Rentner mit Schocknachricht Tausende Euro ab: Zeugen gesucht

Dresden - Sie nutzten seine Angst gnadenlos aus: Betrüger haben einem Rentner (87) aus dem Dresdner Stadtteil Zschieren am Dienstag Münzen im Wert von etwa 3500 Euro abgenommen. Zwei Stunden zuvor hatten ihn die Täter mit einer dreisten Lügengeschichte unter Druck gesetzt.

Die Geldübergabe spielte sich in der Nähe der Fanny-Lewald-Straße ab. © Steffen Füssel

Laut der Polizeidirektion Dresden war dem Mann am Dienstagnachmittag erzählt worden, dass sein Sohn einen schweren Unfall verursacht habe. Die Täter verlangten von ihrem Opfer mehrere Tausend Euro Kaution, die den Sohn vorm angeblichen Gefängnis bewahren sollten.



Der 87-Jährige kaufte den Betrügern ihre Geschichte ab, traf nur zwei Stunden später am vereinbarten Treffpunkt mit dem Geld ein und übergab es an einen der Kriminellen.



Die Beschreibung des Mannes laut dem Rentner:

circa 35 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß und muskulös

schwarzes, kurzes Haar

buntes Hemd

dunkle Hose

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die Übergabe in der Nähe der Fanny-Lewald-Straße beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351-4832233 entgegen.