Biker auf Prager Straße umgefahren: Wer kennt den flüchtigen Verursacher?

Leipzig - Nach dem Zusammenstoß mit einem Radfahrer fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Unfallfahrer.

Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Unfallfahrer. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Moritz Peters ereignete sich der Unfall am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr auf der Prager Straße.

Demnach war ein graues Auto - möglicherweise ein Audi A2 oder Q2 - stadteinwärts auf der Prager Straße unterwegs und bog auf Höhe der Alten Messe in die Kregelstraße ab.

"Dabei beachtete der Fahrer den neben ihm fahrenden Radfahrer (53) nicht, sodass es zur Kollision kam", so Peters. "Der Radfahrer verletzte sich leicht und musste später ambulant behandelt werden."

Anstatt anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern, flüchtete der Autofahrer vom Ort des Geschehens.