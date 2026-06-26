75-Jähriger verliert Zehntausende Euro - Kripo warnt Bevölkerung

Colditz - Ein falscher Polizeibeamter zockte am Donnerstag einen Senior in Colditz (Landkreis Leipzig ) ab.

Ein falscher Polizist erbeutete mehrere zehntausend Euro. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Tom Erik Richter spielte sich der Vorfall am Donnerstagmorgen zwischen 10 und 10.30 Uhr im Wettiner Weg ab.

Demnach hatte der unbekannte Mann behauptet, verschiedene Wertgegenstände und Bargeld des 75-Jährigen vor einer Einbrecherbande sichern zu wollen, die momentan in der Gegend ihr Unwesen treibe.

Leider fiel der Senior darauf herein und übergab dem Fake-Beamten mehrere zehntausend Euro. Danach machte sich der Täter aus dem Staub.



Wer Hinweise zu dem Mann oder dem Sachverhalt hat, soll sich unter der Telefonnummer 034196646666 bei der Kripo Leipzig melden.