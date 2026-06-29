16-Jährige will nach Party nach Hause gehen, dann wird sie auf City-Klo von zwei Typen missbraucht

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Stuttgart ist eine 16-Jährige nach Polizeiangaben in einer Toilettenanlage mitten in der Stadt vergewaltigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Martin Oversohl

Stuttgart - In Stuttgart ist eine 16-Jährige nach Polizeiangaben in einer Toilettenanlage mitten in der Stadt vergewaltigt worden.

Die Polizei sucht im Fall der vergewaltigten 16-Jährigen dringend Zeugen. (Symbolfoto)
Die Polizei sucht im Fall der vergewaltigten 16-Jährigen dringend Zeugen. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Die Jugendliche sei in der Nacht zum Samstag nach Mitternacht zwischen 1 und 2 Uhr von einer Feier am Akademiegarten in Richtung Charlottenplatz unterwegs gewesen, als ihr zwei unbekannte Männer folgten, teilte die Polizei mit.

"Beim Versuch, davonzurennen, stürzte sie und die beiden Männer schlugen auf sie ein", hieß es weiter. Anschließend hätten die Täter das Mädchen in der Toilettenanlage missbraucht.

Nun sucht die Polizei nach Menschen, die die Tat oder die Unbekannten gesehen haben.

Fußgänger bedroht Frau und verursacht 4000-Euro-Schaden an ihrem Auto: Zeugen gesucht
Zeugenaufruf Fußgänger bedroht Frau und verursacht 4000-Euro-Schaden an ihrem Auto: Zeugen gesucht

Der erste mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

  • zwischen 25 und 30 Jahre alt
  • dunkle Hautfarbe
  • circa 1,80 bis 1,90 Meter groß
  • dunkle, lockige Haare
  • Bart
  • trug weißes T-Shirt und lange Jeans

Der zweite Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

  • zwischen 25 und 30 Jahre alt
  • dunkle Hautfarbe
  • etwa 1,70 Meter groß
  • dunkle Haare
  • dünne Figur
  • eine tätowierte Wade
  • trug Gucci-Basecap, blaues T-Shirt, kurze Jeans

Die 16-Jährige habe sich der Gewaltambulanz am Klinikum Stuttgart gegenüber offenbart, sagte eine Polizeisprecherin. Dorthin können sich Gewaltopfer wenden, um vertraulich und gerichtsverwertbar Verletzungen zu dokumentieren.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 071189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

Mehr zum Thema Zeugenaufruf: