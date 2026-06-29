16-Jährige will nach Party nach Hause gehen, dann wird sie auf City-Klo von zwei Typen missbraucht

Stuttgart - In Stuttgart ist eine 16-Jährige nach Polizeiangaben in einer Toilettenanlage mitten in der Stadt vergewaltigt worden.

Die Polizei sucht im Fall der vergewaltigten 16-Jährigen dringend Zeugen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Jugendliche sei in der Nacht zum Samstag nach Mitternacht zwischen 1 und 2 Uhr von einer Feier am Akademiegarten in Richtung Charlottenplatz unterwegs gewesen, als ihr zwei unbekannte Männer folgten, teilte die Polizei mit.

"Beim Versuch, davonzurennen, stürzte sie und die beiden Männer schlugen auf sie ein", hieß es weiter. Anschließend hätten die Täter das Mädchen in der Toilettenanlage missbraucht.

Nun sucht die Polizei nach Menschen, die die Tat oder die Unbekannten gesehen haben.

Der erste mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

zwischen 25 und 30 Jahre alt

dunkle Hautfarbe

circa 1,80 bis 1,90 Meter groß

dunkle, lockige Haare

Bart

trug weißes T-Shirt und lange Jeans

Der zweite Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: