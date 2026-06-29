16-Jährige will nach Party nach Hause gehen, dann wird sie auf City-Klo von zwei Typen missbraucht
Von Martin Oversohl
Stuttgart - In Stuttgart ist eine 16-Jährige nach Polizeiangaben in einer Toilettenanlage mitten in der Stadt vergewaltigt worden.
Die Jugendliche sei in der Nacht zum Samstag nach Mitternacht zwischen 1 und 2 Uhr von einer Feier am Akademiegarten in Richtung Charlottenplatz unterwegs gewesen, als ihr zwei unbekannte Männer folgten, teilte die Polizei mit.
"Beim Versuch, davonzurennen, stürzte sie und die beiden Männer schlugen auf sie ein", hieß es weiter. Anschließend hätten die Täter das Mädchen in der Toilettenanlage missbraucht.
Nun sucht die Polizei nach Menschen, die die Tat oder die Unbekannten gesehen haben.
Der erste mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:
- zwischen 25 und 30 Jahre alt
- dunkle Hautfarbe
- circa 1,80 bis 1,90 Meter groß
- dunkle, lockige Haare
- Bart
- trug weißes T-Shirt und lange Jeans
Der zweite Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:
- zwischen 25 und 30 Jahre alt
- dunkle Hautfarbe
- etwa 1,70 Meter groß
- dunkle Haare
- dünne Figur
- eine tätowierte Wade
- trug Gucci-Basecap, blaues T-Shirt, kurze Jeans
Die 16-Jährige habe sich der Gewaltambulanz am Klinikum Stuttgart gegenüber offenbart, sagte eine Polizeisprecherin. Dorthin können sich Gewaltopfer wenden, um vertraulich und gerichtsverwertbar Verletzungen zu dokumentieren.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 071189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa