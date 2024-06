Brandanschlag auf Haus von SPD-Politiker: Wer den Täter meldet, kassiert richtig viel Geld!

Nach dem Brandanschlag auf das Haus von SPD-Politiker Michael Müller (59) hatte die Kripo die Ermittlungen übernommen. © Christoph Soeder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurden für "sachdienliche Hinweise", die zur Ergreifung des oder der Täter führen 5000 Euro ausgelobt.

Laut den Beamten hätten der beziehungsweise die Unbekannten den Tod von vier Menschen zumindest billigend in Kauf genommen, hieß es. Glücklicherweise kam es dazu nicht.



Am 19. Februar dieses Jahres hatten die oder der Täter ein Feuer am Holzhaus des SPD-Politikers Michael Müller in Schnepfenthal bei Waltershausen gelegt.

Der 59-Jährige war zu dem Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause. Stattdessen war dort eine Familie mit Baby untergebracht, die sich allerdings noch in Sicherheit bringen konnte. Allerdings wurden bei dem Brand die Hausfassade sowie das Auto der Gastfamilie beschädigt.