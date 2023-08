Dynamo-Fans beleidigen Syrer im Zug rassistisch und zeigen Hitlergruß: Polizei sucht Zeugen

Dresden - Unbekannte haben in einem Zug von Großenhain nach Dresden-Neustadt zwei Syrer im Alter von 33 und 34 Jahren rassistisch beleidigt und den Hitlergruß gezeigt. Die Polizei sucht Zeugen .

Als der Zug den Bahnhof Neustadt erreichte, zeigte einer der Tatverdächtigen den Hitlergruß. (Archivbild) © Norbert Neumann

Die beiden syrischen Männer stiegen am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in den Zug in Großenhain ein.

Als sie auf zwei freien Sitzen Platz nehmen wollten, hinderten zwei andere Männer, die bereits mit einer größeren Gruppe im Zug waren, das Duo daran. Anschließend beleidigten sie die Syrer rassistisch.

Durch das Eingreifen der Zugbegleiterin konnten sich der 33-Jährige und der 34-Jährige schließlich hinsetzen.

Als der Zug den Bahnhof Neustadt erreichte, hob einer der Täter den Arm zu einem Hitlergruß.

Dieser Mann hatte schwarze Haare und eine Brille. Der andere Tatverdächtige war dicklich, hatte rote Haare und einen Bart. Zudem trug er ebenfalls eine Brille und einen auffälligen Nasenring. Beide Männer waren mit Fanshirts der SG Dynamo Dresden bekleidet.

Der Staatsschutz der Dresdner Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Beleidigung. Zudem wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten: Wer hat die Straftaten beobachtet und kann Angaben zu den Tätern machen?

Hinweise bitte an die Dresdner Polizei unter der Nummer 0351/4832233.