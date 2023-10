Erneuter Brandanschlag! Täter legen Feuer an geplanter Unterkunft für Geflüchtete

Dresden - Es ist nicht der erste Versuch, das leer stehende Schulgebäude in Dresden-Klotzsche zu verwüsten. Im Zeitraum vom 22. bis 25. Oktober versuchten Unbekannte, die geplante Unterbringung für Geflüchtete in der Alexander-Herzen-Straße erneut anzuzünden.

Wie das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen mitteilte, haben die Täter dabei eine größere Menge brennbare Flüssigkeit unterhalb eines am Gebäude rankenden Strauches entflammt - der Busch geriet teilweise in Brand. An der Fassade entstanden dadurch Verrußungen, heißt es.

Bereits am 14. September wurde die Eingangstür des Gebäudes mit einem Stein beschädigt, samt Bekennerschreiben. Am 28. September folgte der zweite Angriff, bei dem eine Scheibe eingeworfen wurde. In der Nacht zum 30. September versuchten unbekannte Täter mit einer brennbaren Flüssigkeit erstmals das Gebäude in Brand zu setzen.