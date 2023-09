Fahndung in Dessau-Roßlau: Mann verfolgt 23-Jährige nach Hause und will sich an ihr vergehen

Dessau-Roßlau - Staatsanwaltschaft und Polizei fahnden nach einem Mann, der sich in Dessau-Roßlau an einer jungen Frau vergehen wollte.

Diesem Mann wird ein versuchter sexueller Übergriff vorgeworfen. © Montage Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

In einer gemeinsamen Pressemitteilung veröffentlichten die Behörden am Montag die Details des Übergriffs, welcher sich bereits am 4. August dieses Jahres zutrug.

Demnach wurde eine damals 23-Jährige gegen 18 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Wolfgangstraße von dem unbekannten Mann angesprochen und anschließend unbemerkt nach Hause verfolgt.

Als die Frau gegen 18.50 Uhr die Tür zu ihrem Wohnhaus in der Kavalierstraße aufschließen wollte, stürzte sich der Mann plötzlich auf sie und schob sie in den Hauseingang. Er drückte sie gegen die Wand, während er sie ausziehen wollte.

"Im weiteren Verlauf habe er versucht, sie in den Kellerbereich des Mehrfamilienhauses zu ziehen", hieß es weiter in der Mittelung. "Unter großer Kraftanstrengung" konnte sich die inzwischen 24-Jährigen wehren, sodass der Täter schließlich von ihr abließ und flüchtete.

Körperlich verletzt wurde die Frau glücklicherweise nicht. Die Behörden ermitteln nun wegen des versuchten Sexualdeliktes gegen den unbekannten Mann.