Frau in Röthenbach an der Pegnitz missbraucht: Polizei sucht Zeugen

Röthenbach an der Pegnitz - Am Sonntagabend kam es im Landkreis Nürnberger Land zu einem sexuellen Übergriff. Der Täter befindet sich immer noch auf der Flucht.

Die Polizei sucht nach dem Angreifer. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei berichtet, stieg eine junge Frau am Hauptbahnhof Nürnberg in die S-Bahn der Linie S2 ein und verließ diese gegen 18 Uhr an der Haltestelle Röthenbach-Steinberg.

Anschließend begab sie sich zu Fuß in die Schönberger Straße entlang in östlicher Richtung. An der Einmündung zur Gartenstraße wurde sie von einer unbekannten Person nach einer Zigarette gefragt.

Nach der Begegnung lief das Opfer die Schönberger Straße entlang, über den Erlenplatz in die Himmelgartenstraße.

In einem Waldstück zwischen der Werner-von-Siemens-Allee und der Himmelgartenstraße soll die Frau von einem unbekannten Täter angegriffen und zu Boden gerissen worden sein. Nach Angaben der Geschädigten habe der Mann sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen, bevor er unerkannt flüchtete.