Frau in Röthenbach an der Pegnitz missbraucht: Polizei sucht Zeugen
Röthenbach an der Pegnitz - Am Sonntagabend kam es im Landkreis Nürnberger Land zu einem sexuellen Übergriff. Der Täter befindet sich immer noch auf der Flucht.
Wie die Polizei berichtet, stieg eine junge Frau am Hauptbahnhof Nürnberg in die S-Bahn der Linie S2 ein und verließ diese gegen 18 Uhr an der Haltestelle Röthenbach-Steinberg.
Anschließend begab sie sich zu Fuß in die Schönberger Straße entlang in östlicher Richtung. An der Einmündung zur Gartenstraße wurde sie von einer unbekannten Person nach einer Zigarette gefragt.
Nach der Begegnung lief das Opfer die Schönberger Straße entlang, über den Erlenplatz in die Himmelgartenstraße.
In einem Waldstück zwischen der Werner-von-Siemens-Allee und der Himmelgartenstraße soll die Frau von einem unbekannten Täter angegriffen und zu Boden gerissen worden sein. Nach Angaben der Geschädigten habe der Mann sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen, bevor er unerkannt flüchtete.
Die junge Frau beschreibt den Täter wie folgt:
- circa 20 bis 30 Jahre alt
- circa 1,80 Meter groß und schlank
- er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke
- orientalisches Aussehen (persisch/arabisch)
- sprach Deutsch mit Akzent
Nach der Tat begab sich die Geschädigte in ein Krankenhaus und rief die Polizei.
Die Beamten bitten Zeugen, denen im genannten Bereich Personen aufgefallen sind oder die im Zeitraum von circa 18 Uhr bis 20 Uhr verdächtige Geräusche, eventuell Schreie, wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa (Symbolfoto)