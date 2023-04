20.04.2023 16:16 Frau soll Kinder belästigt und angegriffen haben: Polizei sucht dringend Zeugen!

Am Montagnachmittag soll eine unbekannte Frau an zwei Bahnhaltestellen in Magdeburg Kinder belästigt und angegriffen haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Am Montagnachmittag soll eine unbekannte Frau an zwei Bahnhaltestellen in Magdeburg Kinder belästigt und angegriffen haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Polizei ermittelt, da eine Frau in Magdeburg mehrere Kinder terrorisiert haben soll. (Symbolbild) © 123RF/chalabala Gegen 15 Uhr soll die Tatverdächtige an dem Tramstop "Neustädter Platz" in Magdeburg-Neustädter See auf die Bahn gewartet haben. Dabei habe sie sich psychisch auffällig verhalten und soll einige Kinder, die dort ebenfalls warteten, geschubst und geschlagen haben, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Danach stieg die Frau in die Linie 9 und fuhr bis zur Haltestelle Klosterwuhne, wo sie noch einmal dasselbe Verhalten an den Tag legte. Zeugenaufruf Radfahrerin (†30) stirbt nach Unfall mit Lkw: Polizei sucht dringend Zeugen! Da der Vorfall erst im Nachhinein bei der Polizei gemeldet wurde, konnte die vermeintliche Täterin nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Deshalb bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung und beschreibt die Frau wie folgt: etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß

normale Statur

rot-lilafarbene Haare

trug Leoparden-Oberteil Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Sachdienliche Hinweise werden unter 0391/5463295 im Polizeirevier Magdeburg entgegengenommen.

