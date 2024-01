Mann sticht mit Messer auf 25-Jährigen ein - Kripo sucht dringend Zeugen!

Halle (Saale) - Die Hallenser Kripo fahndet nach einem unbekannten Mann, der einen 23-Jährigen am Donnerstag mit einem Messer verletzte.

Ein 23-Jähriger wurde mit einem Messer schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Nach Angaben von Polizeisprecher Michael Ripke gerieten zwei Männer gegen 14.20 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestellen am Riebeckplatz aneinander.

Plötzlich zückte einer der Beteiligten ein Messer, mit dem er seinem Gegenüber in die linke Leiste stach. Dann flüchtete er und ließ den schwer verletzten 23-Jährigen zurück.

Aufgrund des massiven Blutverlustes musste der junge Mann mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. "Seine Behandlung dauert an", so der Sprecher.

Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des Tatverdächtigen führten, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Auch die Hintergründe des Streits sind noch unklar.