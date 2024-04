Harmloser Kinder-Streit auf Spielplatz eskaliert: Sechs Verletzte!

Ludwigshafen - Ein harmloser Streit zwischen zwei Kindern auf einem Spielplatz in Ludwigshafen ist am gestrigen Sonntag derart eskaliert, dass sechs Personen Verletzungen davon trugen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen .

Zunächst waren zwei neun und zehn Jahre alte Kinder auf dem Spielplatz in Streit geraten. Als die Mütter der beiden schlichten wollten, geriet die Lage außer Kontrolle. (Symbolbild) © 123rf/pjjaruwan

Ein Sprecher der Polizei gab am heutigen Montag einen Überblick darüber, was da gegen 16 Uhr auf dem Spielplatz in der Erzbergerstraße passiert war.

Demnach gerieten dort die zwei neun und zehn Jahre alten Kinder in einen Streit, den dann die 32 und 40 Jahre alten Mütter der beiden schlichten wollten.

Daraus wurde allerdings nichts, denn auch die beiden Frauen kriegten sich in die Haare und zwar so heftig, dass es neben wüsten Beleidigungen auch zu Handgreiflichkeiten kam.

Das wiederum bekamen weitere Angehörige der Mamas mit, die sich ebenfalls auf dem Spielplatz aufhielten und in den Streit eingriffen.

So artete die Auseinandersetzung zu einem Handgemenge aus, bei dem es zu den Verletzungen kam.