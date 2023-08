Junge Frau (†20) liegt tot am Fahrbahnrand der Autobahn!

Bothfeld - Wer hat etwas gesehen? Am Samstag hat die Polizei eine tote 20-Jährige am Fahrbahnrand der A2 bei Bothfeld ( Niedersachsen ) gefunden. Sie wurde mutmaßlich von einem Lkw angefahren.

Am Fahrbahnrand der A2 bei Bothfeld wurde am Samstag eine tote 20-Jährige entdeckt. Sie wurde wohl von einem Lkw angefahren. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) © 123rf/rissix

Wie die Beamten mitteilten, wählten gegen 8.10 Uhr diverse Verkehrsteilnehmer den Notruf - an der Anschlussstelle Bothfeld liege in Fahrtrichtung Berlin eine Person am Fahrbahnrand.

Vor Ort fanden die alarmierten Einsatzkräfte die tote 20-Jährige. Die Spuren deuteten darauf hin, dass sie anscheinend von einem größeren Fahrzeug, vielleicht einem Lkw, angefahren worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich die junge Frau zuvor wohl auf der Brücke der Langenforther Straße, die über die A2 führt, aufgehalten.

Die Polizei ermittelt zur Todesursache und sucht in diesem Zuge nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Insbesondere suchen die Ermittler nach dem Fahrer des Fahrzeugs, mit dem die 20-Jährige kollidierte.