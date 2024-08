27.08.2024 17:05 1.148 Junge Frau am Kulki in Busch gezerrt: Kripo sucht nach Zeugen und dem flüchtigen Täter

Am Sonntagabend wurde eine junge Frau zum Opfer eines Übergriffs am Kulkwitzer See in Leipzig.

Von Annika Rank

Leipzig - Am Sonntagabend wurde eine junge Frau Opfer eines Übergriffs am Kulkwitzer See in Leipzig. Nahe des Kulkwitzer Sees ereignete sich ein versuchter sexueller Übergriff. © Ralf Seegers Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz mitteilte, war die 27-Jährige gegen 18.30 Uhr nach einem Spaziergang am See auf dem Rückweg zu ihrem Auto, welches sie auf dem Parkplatz eines Supermarkts geparkt hatte. Plötzlich wurde sie von einem unbekannten Mann angegriffen und in ein Gebüsch gezerrt. Dort versuchte er nach Angaben der Sprecherin, gewaltsam "sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen". Da die junge Frau sich gegen die Attacke zur Wehr setzte, ließ er schließlich aber glücklicherweise von ihr ab und flüchtete vom Tatort. Alarmierte Passanten verständigten dann die Polizei. Zeugenaufruf Autodiebe schlagen zu: Weißer Audi spurlos verschwunden Die Kripo sucht jetzt nach Zeugen, welche: die Auseinandersetzung beobachtet haben,



von der jungen Frau nach der Tat angesprochen und um Hilfe gebeten wurden,

an diesem Nachmittag auffällige Beobachtungen in der Umgebung des Tatorts gemacht haben,

in diesem Bereich sich auffällig verhaltende, männliche Personen bemerkt haben. Hinweise zum Übergriff und/oder dem unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße unter der Nummer 03419664666 entgegen.

