Junge Frau in Apolda vergewaltigt? Kripo sucht Autofahrer als wichtigen Zeugen

Apolda - Zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr wurde in Apolda offenbar eine Frau vergewaltigt. Die Polizei ermittelt.

Die Ermittlungen der Kripo Jena laufen, Zeugen werden gesucht. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Eine 30-Jährige gab gegenüber der Polizei an, von einem 25-Jährigen vergewaltigt worden zu sein.

Den Angaben nach soll sich die Tat in der Nacht vom 28. Dezember zum 29. Dezember in einer Wohnung in der Innenstadt von Apolda abgespielt haben.

Nachdem die Frau aus der Wohnung flüchten konnte, wurde sie im Bereich der Bahnhofstraße von einem Autofahrer zunächst angehupt und anschließend angesprochen.

Der Autofahrer soll die 30-Jährige daraufhin ermutigt haben, Anzeige bei der Polizei zu erstatten - was die Frau in der Folge auch tat. Die Kriminalpolizei Jena ermittelt und bittet den namentlich bisher nicht bekannten Autofahrer, sich zu melden. Laut den Beamten werde der Mann "für die weiteren Ermittlungen benötigt".