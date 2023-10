Kleidungsstücke eines Mädchens gefunden: Was ist passiert?

Celle - Wer hat etwas gesehen? In Celle ( Niedersachsen ) wurden am Wochenende Kleidungsstücke eines Mädchens sowie Kindersitze gefunden.

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, wurden die Objekte am vergangenen Sonntag in der Nähe einer Baustelle an der Wittinger Straße (Stadtteil Lachtehausen) gefunden.

Konkret wurden ein Oberteil und weitere Kleidungsstücke sowie ein "Maxi-Cosi" und ein weiterer Kindersitz entdeckt.

Hinweise auf eine mögliche Straftat haben sich laut den Beamten bisher nicht ergeben.

Nichtsdestotrotz suchen die Ermittler nach Zeugen, die Hinweise zu den aufgefundenen Gegenständen geben können.