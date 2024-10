Zeugen gesucht! Frau in Park von Exhibitionist belästigt

Köthen - Die Polizei in Köthen sucht nach einem Mann, der am Donnerstag durch exhibitionistische Handlungen für Ärger sorgte.

Eine Frau wurde in der Fasanerie in Köthen belästigt. (Symbolbild) © 123rf/finwal81

Wie Polizeisprecherin Astrid Kuchta berichtete, war eine 45-jährige Frau am Donnerstag gegen 19 Uhr zu Fuß in der Fasanerie unterwegs, als ihr in der Mitte des Parks ein fremder Mann begegnete.

Durch die "exhibitionistischen Handlungen" des Mannes fühlte sich die Frau belästigt und verständigte kurz darauf die Rettungsleitstelle.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: