21.09.2023 15:08 Mann (†37) stirbt nach Wochen im Krankenhaus: Polizei steht vor einem Rätsel

Am 20. August war in Bremen ein 37-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden worden. Am gestrigen Mittwoch verstarb er in einer Klinik.

Von Bastian Küsel

Bremen - Wie konnte es dazu kommen? Am frühen Morgen des 20. August war in Bremen ein 37-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden worden. Am gestrigen Mittwoch verstarb er in einem Krankenhaus. Am 20. August war in Bremen ein 37-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden worden. Am gestrigen Mittwoch verstarb er in einer Klinik. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei mitteilte, wurde der bewusstlose Bremer gegen 3 Uhr morgens von einer Passantin mit einer Platzwunde auf dem Boden liegend an der Ecke Linienstraße/Vor dem Steintor gefunden. Nach der Erstversorgung kam der 37-Jährige in ein Krankenhaus, wo sich sein Zustand drastisch verschlechterte und er trotz einer Notoperation am gestrigen Mittwoch verstarb. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Verstorbene in der besagten Nacht mit Freunden gefeiert und war später im Viertel an der Sielwallkreuzung etwas essen gegangen. Zeugenaufruf Fahndung in Dessau-Roßlau: Mann verfolgt 23-Jährige nach Hause und will sich an ihr vergehen Kurz vor 3 Uhr gab es einen letzten telefonischen Kontakt, kurz danach wurde der 37-Jährige von der Passantin gefunden. Sein Handy war spurlos verschwunden. Bisher konnte von der Polizei nicht rekonstruiert werden, was in der Nacht genau passierte. Eine Gewalttat kann demnach nicht ausgeschlossen werden. Die Beamten suchen Zeugen und fragen: "Wem ist in der Nacht zum 20. August gegen 3 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich der Linienstraße aufgefallen?" Hinweise werden unter der Rufnummer 0421/3623888 entgegengenommen.

