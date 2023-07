Mann spricht 22-Jährige im Bus an und begrapscht sie: Polizei sucht Zeugen

Dresden - In einem Ersatzbus der Linie 11 ist eine junge Frau (22) sexuell belästigt worden.

In einem Bus der Linie 11 wurde am Montag eine Frau sexuell belästigt. (Symbolbild) © Thomas Türpe

Die 22-Jährige saß am Montagmittag gegen 12.25 Uhr in dem Ersatzverkehrsbus in Richtung Stadtzentrum.

An der Haltestelle "Waldschlösschenbrücke" stieg ein älterer Mann ein und setzte sich neben sie.

Dabei sprach er die Frau an und berührte sie unsittlich, woraufhin die Dame an der nächsten Haltestelle ausstieg. Der Mann fuhr weiter.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

kurze, braune Haare

trug eine kurze Jeans und ein Hemd

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Situation und zu dem älteren Mann machen können.