Mann zerrt 59-Jährige zum Spielplatz und vergeht sich an ihr: Zeugen gesucht!

Reutlingen - Die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizei Reutlingen ermitteln derzeit wegen des Verdachts eines Sexualdelikts, welches sich in der Nacht zum Samstag in der Reutlinger Innenstadt ereignet haben soll.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war eine 59-Jährige am Samstag gegen drei Uhr morgens zu Fuß in der Charlottenstraße unterwegs, um Zeitungen zuzustellen.

Im Bereich des dortigen Spielplatzes beim Übergang zur Otto-Johannsen-Straße soll sich ihr ein Mann genähert haben, der sie von hinten angegriffen haben soll. Anschließend habe er die Frau zum Spielplatz gezogen, sie zu Boden gedrückt und sexuelle Handlungen vorgenommen.

Danach habe er von der Dame abgelassen. Die leicht verletzte Frau erstattete am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: