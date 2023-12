Messer-Männer bedrohen Fahrgäste in Dresdner Straßenbahn: Polizei sucht Zeugen!

Die Polizei musste am Freitag bei der Linie 6 eingreifen. (Symbolbilder) © Bildmontage: Ove Landgraf

Die zwei Männer (43, 52) setzten der friedlichen Fahrt am vergangenen Freitag ein jähes Ende, als sie gegen 17.20 Uhr an der Haltestelle "Bautzner Straße/Rothenburger Straße" zustiegen.

Kaum in der Bahn begannen sie ihr schreckliches Schauspiel. Sie spuckten, pöbelten, rempelten die Anderen an. Dann zog einer der beiden plötzlich ein Messer, um damit wild in der Luft herumzufuchteln. Drohend sorgte er für Angst und Schrecken.

Der Spuk endete schließlich an der Haltestelle "Permoserstraße". Dort warteten bereits mehrere Polizisten, die in der Zwischenzeit alarmiert worden waren.

Doch die aggressiven Pöbler ließen sich alles andere als bereitwillig von ihnen aus der Bahn "geleiten".