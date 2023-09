Nach Schüssen aus fahrendem Auto im Schillerkiez: Berliner Polizei sucht Zeugen

Berlin - Es waren Szenen wie aus einem Hollywood-Krimi, die sich im Neuköllner Schillerkiez abspielen: Schüsse hallten durch die Nacht, trafen einen 20-jährigen Mann am Bein. Die Täter flüchteten mit einem Mercedes-Benz GLA, der wenig später am Delfter Ufer gefunden wurde – total ausgebrannt. Nun sucht die Mordkommission Zeugen .

Am 29. August gegen 23.50 Uhr waren Bewohner aufgeschreckt, als vor der Schillerpromenade 36A Ecke Herrfurthplatz mehrere Schüsse abgegeben wurden, und hatten daraufhin die Polizei alarmiert, wie es in einer Mitteilung hieß.

Hinweise können an die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911555 oder an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.